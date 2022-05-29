«الشورى» يناقش تقرير مركز الاعتماد السعودي ونظام المعاملات المدنية

يعقد مجلس الشورى، غدا، جلسته العادية الـ36 من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة "عبر الاتصال المرئي" لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.وفي مستهل جلسة الإثنين يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمركز الاعتماد السعودي للعام المالي 1442 / 1443هـ.ووجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1442/ 1443هـ، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، فيما يتعلق بمشروع نظام المعاملات المدنية، وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجان بشأن التقارير يصوت المجلس على توصيات بشأنها.ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الإثنين مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442/ 1443هــ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة العام للعام المالي 1442/ 1443هــ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/ 1443هـ.ويناقش المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة وحكومة بوروندي ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بوروندي. كما يناقش تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاء الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء. وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الـ37 التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم "عبر الاتصال المرئي"، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير لهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة للعام المالي 1442/ 1443هـ.ويدرس المجلس تقريري لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1442/ 1443هـ، وبشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1442/ 1443هـ.