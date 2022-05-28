توقعات بتراجع إنتاج السكر في موريشيوس

توقعت غرفة الزراعة في موريشيوس في بيان، عبر البريد الالكتروني، وصول إنتاج السكر في البلاد إلى 250 ألف طن في عام 2022، بانخفاض من 255 ألف و818 طن قبل عام.

وكانت زراعة قصب السكر قد تأثرت بالأمطار الغزيرة، بما في ذلك إعصاران في فبراير الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكانت مساحات زراعة قصب السكر في أبريل الماضي، أقل من المعدل الطبيعي بنحو 10%، بسبب قلة أشعة الشمس وعدم وجود درجات حرارة ملائمة.

ويعتبر إنتاج السكر أكبر نشاط زراعي في موريشيوس.