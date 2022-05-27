الصين تحظر دخول طائرات "بوينج" و"أيرباص" الروسية إلى مجالها الجوي 

تقوم الصين بإغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بوينج وأيرباص الروسية التي يكون وضعها القانوني غير واضح، لوجود عقوبات جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويطبق الحظر على الطائرة التي لا يتم توضيح وضعها القانوني بعدما تم فرض العقوبات الغربية.

وطالبت الصين شركات الطيران الروسية بأن تثبت أن الطائرات لم تعد مسجلة في الخارج.

تأتي خطوة بكين بعد جولات متعددة من العقوبات التي فرضتها حكومات الدول الغربية على روسيا.

وتمنع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسليم طائرات مدنية وقطع غيار لها لروسيا وإجراء صيانة وتأمين.

وينتمي الكثير من الطائرات العاملة في روسيا لشركات تأجير غربية، أوقفت العمل مع متعاقدين روس.

وترفض موسكو إعادة الطائرات وتقوم ببساطة بإعادة تسجيلها.

ووفقا للتقرير، طلبت الصين تحديثا على بيانات الطائرات في مايو، ودعت إلى إصدار تأكيد من شركات الطيران التي تشغل رحلات للصين بأن طائراتها لم تعد مدرجة رسميا في الخارج.

ووفقا للألمانية قالت "آر بي كيه" إن بكين تقوم بسحب تصاريح الهبوط والتحليق لطائرات بوينج وأيرباص عندما لا تكون الوثائق واضحة.