"جولدمان ساكس": التضخم بدأ في التراجع وسيؤثر إيجابا على الأسهم

كشف محللون بنك جولدمان ساكس أن هناك إشارات على أن التضخم بدأ على الأقل في التراجع من أعلى مستوى في 40 عاما، وهذا يعد أمرا إيجابيا لسوق الأسهم.

وانتعشت الأسواق اليوم بعد تقرير لوزارة التجارة الأمريكية الذي كشف أن وتيرة التضخم تباطأت قليلا في أبريل الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الغاز بجانب أن الزيادة في جميع الأسعار بدأت تهدأ.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس بحسب "سي إن بي سي" إن التاريخ يشير إلى أن السوق سيتفاعل بشكل إيجابي عندما يظهر التضخم علامات على بلوغ الذروة.

وقال فريق من المحللين بقيادة شارون بيل في مذكرة: "عادة ما تنخفض السوق في الفترة التي تسبق ذروة التضخم الرئيسي، تماما كما رأينا في الأشهر الأخيرة"، "ولكن بعد فترات الذروة، هناك القليل من التباين في متوسط تعافي السوق".

في 13 حالة تضخم منذ 1951، كان السوق أعلى بعد 12 شهرا تسع مرات. وكان أكبر مكسب هو زيادة 33.2 في المائة عن قمة مارس 1980.

وكتب فريق جولدمان: "في الحقيقة، قد تكون ذروة التضخم مفيدة، لكن الأسهم تحتاج حقا إلى دعم آخر، خاصة إذا كان المستثمرون يخشون تباطؤا حادا".