وزيرة ألمانية لبوتين: أفرج عن شحنات الحبوب في موانئ أوكرانيا.. ستتحمل مسؤولية كوارث الجوع

طالبت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسماح بتسليم شحنات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية.

وخلال زيارتها الحالية للعاصمة الأوكرانية كييف، قالت شولتسه إن بوتين يتحمل المسؤولية عن وقوع كوارث جوع محتملة في العديد من الدول الآن.

ورفضت شولتس الاتهامات الروسية القائلة إن العقوبات الغربية هي التي تسببت في حدوث أزمة جوع عالمية مؤكدة أن المواد الغذائية مستثناة من العقوبات.

وتعد شولتسه ثاني عضو في الحكومة الألمانية يزور أوكرانيا بعد وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وقالت الوزيرة الألمانية إن ما يفعله بوتين حال دون تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا تماما وطالبت بوقف هذا الأمر.

كانت روسيا اشترطت رفع العقوبات المفروضة عليها بشكل جزئي مقابل حل مشكلة أزمة المواد الغذائية العالمية. ورفضت موسكو في الوقت نفسه اتهامها بغلق موانئ أوكرانية مشيرة إلى تعذر الدخول إلى هذه الموانئ بسبب الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.