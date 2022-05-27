روسيا تتعهد بتصدير 50 مليون طن من الحبوب

أكدت وزارة الزراعة الروسية التوقعات الأولية لحصاد الحبوب، وتعهدت بتصدير ما لايقل عن 50 مليون طن من الحبوب، إذا ما تحققت تلك التوقعات.

وقالت نائبة وزير الزراعة أوكسانا لوت خلال ظهورها في منتدى الحبوب الروسي اليوم: "تتوقع الوزارة حاليا أن يبلغ الحصاد 130 مليون طن.. وبهذه النتيجة، يمكننا تصدير 50 مليون طن".

وأضافت لوت أن صادرات الحبوب يمكن أيضا أن تصل إلى أكثر من 50 مليون طن.

وأرجعت لوت تمديد الحظر المفروض على صادرات عباد الشمس إلى ما بعد شهر أغسطس، بالإشارة إلى نقص احتياطات البلاد من هذا المنتج.