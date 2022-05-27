ألمانيا: قروض الصين لإفريقيا يمكن أن تغرق العالم في أزمة مالية جديدة

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم من أن القروض التي تمنحها الصين منذ سنوات لبلدان فقيرة، خصوصا في إفريقيا، تشكل خطرا جديا يمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية جديدة.

وقال شولتس: "هناك حقا خطر جدي من أن تنجم أزمة مالية في دول الجنوب عن قروض منحتها الصين عالميا من دون أن تتمتع باطّلاع شامل عليها لكثرة الجهات الضالعة فيها.. هذا الأمر قد يغرق لاحقا الصين ودول الجنوب في أزمة اقتصادية ومالية كبرى"، مشددا على أن بقية دول العالم لن تكون بمنأى عنها، مضيفا أن هذا الأمر يثير قلقا جديا.

جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال ندوة نظّمت في شتوتغارت، قال فيها أحد المتحدثين إن أوروبا وقفت جانبا بينما ضخّت الصين أموالا لبناء طرق وجامعات في إفريقيا، مما عزّز نفوذ بكين في القارة.

ويتّهم معارضون للسياسة الصينية بكين بإغراق بلدان منخفضة الدخل بالديون عبر منحها قروضا ضخمة لا قدرة لها على سدادها.

لكن بكين ترفض هذه الانتقادات مشددة على أن القروض التي منحتها ترمي إلى الحد من الفقر.

ووفقا للفرنسية أشار شولتس إلى أنه يحض الصين على الانضمام إلى نادي باريس للمقرضين الذي يحدد شروط التعامل مع بلدان تواجه صعوبات مالية.

وقال أحد طموحاتنا الكبرى يكمن في أن تنضم إلينا الصين بصفتها بلدا يقدّم الكثير من القروض بطرق جديدة.

