بسبب زيادة الطلب على أجهزة اللاب توب.. مبيعات شركة "ديل" ترتفع

سجل سهم شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الأمريكية العملاقة "ديل" ارتفاعا ملحوظا في التعاملات غير الرسمية قبل بدء التداول في بورصة نيويورك اليوم، بعد إعلانها تحقيق إيرادات ربع سنوية أفضل من التوقعات.

وذكرت بلومبرج أن صعود الأسهم يشير إلى أن المؤشرات الأساسية للبورصة الأمريكية ستحقق مكاسب أسبوعية قوية في ختام التعاملات اليوم، بعد زاد عدد المشترين بفضل الأسعار الرخيصة نسبيا.

ويأتي ذلك في حين أعلنت شركة ديل زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 29 أبريل الماضي بنسبة 16% سنويا إلى 26.1 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون 25 مليار دولار.

وبلغت مبيعات الشركة من أجهزة الكمبيوتر التجارية 12 مليار دولار بزيادة نسبتها 22% سنويا.