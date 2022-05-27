أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاعي التكنولوجيا والصناعة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم متطلعة لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع التوقعات أن البنوك المركزية ستشدد سياساتها أكثر مما أشارت إليه.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، متأثرا بارتفاع في وول ستريت مساء وصعود المؤشرات الآسيوية. وكانت أسهم التكنولوجيا والأسهم الصناعية الداعم الأكبر للمؤشر ستوكس 600، بينما قاد قطاع التعدين المكاسب بين القطاعات بارتفاع نسبته 1 % بحسب رويترز.

وخلال الأسبوع، أغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 1.8 % ، وهو أفضل أداء له في 10 أسابيع. وكان قطاع البنوك من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع وارتفع حوالي 5 % مع استمرار البنوك المركزية الكبيرة في مسارها لرفع أسعار الفائدة.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حقق أداء أقل من سائر أنحاء السوق اليوم مع هبوط أسهم المرافق والرعاية الصحية.