الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1854.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 1851.90 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4 % .

وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي بحسب رويترز.

سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الثالث والرابع من مايو ، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو ، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

