الإنفلونزا تغيب الجوير وعطيف

منعت الإنفلونزا مصعب الجوير لاعب فريق الهلال لكرة القدم من المشاركة في التدريبات تأهبا لمواجهة أبها الأحد المقبل ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب زميله عبدالله عطيف الذي غاب أمس الأول.

وشارك البيروفي أندري كاريلو في المناورة التي أجراها المدرب دياز أمام فريق "هلال 19" بينما أدى الكولومبي جوستافو كويلار عددا من التدريبات اللياقية المتنوعة.

وكان لاعبو الهلال الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الاتحاد التي كسبها الفريق 3 /1 قد أدوا مرانا لياقيا بالكرة.