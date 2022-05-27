ريال مدريد الأعلى قيمة بـ 3.18 مليار يورو

صنف ريال مدريد الإسباني، النادي الأعلى قيمة في أوروبا من بين 32 ناديا أوروبيا بـ3.184 مليار يورو للعام الرابع على التوالي.

ووفقا لتقرير سنوي صادر عن محللي "فوتبول بنشمارك" يحتسب قيمة الأندية استنادا إلى أوضاعها المالية السنوية مع تقييم قيمة اللاعبين، تصدر الريال الترتيب بسبب "النجاح الرياضي والتجاري المستمر" بحسب ما يوضح أندريا سارتوري الرئيس التنفيذي للشركة. والنادي الإسباني واحد من قلائل الأندية التي سجلت أرباحا صافية خلال الموسمين اللذين عطلتهما جائحة كورونا. وأكمل مانشستر يونايتد الإنجليزي "2.9 مليار يورو" وبرشلونة الإسباني "2.8" عقد ثلاثي المقدمة، تلاهما بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي. في المقابل، سجل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أقوى نمو إجمالي منذ سبعة أعوام، وهو تاريخ إصدار التقرير الأول، مع زيادة في قيمته 153 في المائة، وحل في المرتبة الثامنة مع 2.132 مليار يورو.

وكشف التقرير عن وجود عشرة أندية تنافس في الدوري الإنجليزي في القائمة التي تضم أعلى 32 ناديا قيمة على مستوى أوروبا، بينما كان هناك ثمانية أندية تنتمي إلى الدوري الإنجليزي في القائمة قبل انضمام أستون فيلا ووست هام يونايتد هذا العام إلى جانب مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام هوتسبير، آرسنال، ليستر سيتي، وإيفرتون ثم يأتي تفوق أندية الدوري الإيطالي بسبعة أندية.

وأوضح التقرير أن نمو قيمة الدوري الممتاز يرجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع إيرادات البث، وأن الأندية بدأت في التعافي من تأثيرات تفشي فيروس كورونا، وقال واضع التقرير سارتوري "النتائج المالية في العام الماضي تحمل تبعات كوفيد - 19 بينما أظهرت أرقام أشهر عديدة سابقة عودة كرة القدم للوضع الطبيعي، ويتضح ذلك بصفة خاصة بعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب مع تزايد إقبال الرعاة والمستثمرين".