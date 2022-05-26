"سابك" ترعى "مؤتمر جيبكا للبلاستيك" بالرياض لبحث فرص تعزيز الاقتصاد الدائري

شاركت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، راعياً رئيسياً في مؤتمر جيبكا للبلاستيك في نسخته الحادية عشرة، التي نظمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، واستضافته الرياض، لأول مرة، بمشاركة أكثر من 450 ممثلا من 60 شركة ومؤسسة من منطقة الخليج العربي وأكثر من 20 متحدثًا من خبراء صناعة الكيماويات العالميين.

وضم المؤتمر، الذي عقد يومي 25 و26 مايو 2022م، 14 جلسة نقاشية تسلط الضوء على تحديات النفايات البلاستيكية وأهمية الاستثمار في صناعة إعادة التدوير وكيفية النهوض باقتصاد دائري مستدام للإسهام في تقليص النفايات المضرة بالبيئة من أجل مستقبل مستدام.

ويمثل فرصة مهمة لالتقاء الشركات والخبراء والمختصين في صناعة الكيماويات تحت سقفٍ واحد لتبادل الآراء والمعرفة والخبرات.

وتعليقاً على الحدث، قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "تعكس استضافة مؤتمر جيبكا للبلاستيك للمرة الأولى بالرياض أهمية المملكة العربية السعودية كلاعب رئيس في صناعة الكيماويات، ودورها البارز في التحول لاقتصاد دائري وتوفير حلول الاستدامة البيئية، والتي تنبثق من مبادراتها الخضراء مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتي تحقق جميعها محور الاستدامة في رؤية المملكة 2030م".

وأضاف "نؤمن في "سابك" أن الابتكار هو الطريق الأمثل نحو مستقبل أكثر استدامة، وبالتالي فإن التزامنا بالابتكار هو السبيل لدفع عجلة التقدم في تطوير المنتجات والعمليات ونماذج الأعمال المستدامة، كما أنه يعزز إسهاماتنا في مجابهة أصعب التحديات التي تواجه المجتمعات وتوفير حلول مبتكرة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا النفايات البلاستيكية، ويعد توسع استثماراتنا ومبادراتنا، كمبادرة (تروسيركل™)، برهانا واضحا على قدرتنا على الاحتفاظ بفوائد البلاستيك للمجتمعات وحماية كوكبنا في الوقت ذاته".

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" الدكتور عبدالوهاب السعدون: "تمثل هذه النسخة من مؤتمر جيبكا للبلاستيك نسخة استثنائية، حيث يعقد المؤتمر للمرة الأولى في المملكة؛ أكبر منتج للبوليمر في منطقة الخليج العربي وأحد أقطاب صناعة الكيماويات في المنطقة والعالم، ويسعدنا التواجد في الرياض لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، ووضع إستراتيجيات التحول لمستقبل الصناعة وبحث سُبل وآليات اعتماد طرق تدوير أكثر فعالية".

وفي السياق ذاته، شارك المدير العالمي للاقتصاد الدائري في "سابك" مارك فيستر، في جلسة نقاشية بعنوان "التصدي لتحدي النفايات البلاستيكية: هل إعادة التدوير هي الحل؟"، التي ركزت على كيفية بناء اقتصاد دائري من خلال الابتكار والتعاون، ومعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية، وتحفيز الطلب على المواد المعاد تدويرها ، ودور التقنيات المتقدمة في تحقيق الاقتصاد الدائري، واستعراض المشاريع والمبادرات المعتمدة لتحسين البنية التحتية لإعادة التدوير.

وخلال المؤتمر، استعرضت "سابك"، عبر جناحها بالمعرض، جهودها للتحول نحو اقتصاد دائري للبلاستيك، من خلال تعزيز الابتكار وطرح مواد جديدة قابلة لإعادة التدوير، وخفض حجم المواد ووزنها، والحلول المبتكرة التي تقدمها من خلال باقتها (تروسيركل™)، التي تشمل المنتجات والخدمات الدائرية، بما في ذلك البوليمرات الدائرية المعتمدة التي تقوم على إعادة التدوير المتقدم للبلاستيك المستعمل والمختلط، والبوليمرات الحيوية المتجددة المعتمدة، والبولي كربونيت المتجدد المعتمد، والبوليمرات المعاد تدويرها ميكانيكياً.