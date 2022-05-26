المركزي الياباني : رفع أمريكا لأسعار الفائدة لا يعني بالضرورة تراجع الين

قال محافظ البنك المركزي الياباني، إن رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، لن يؤدي بالضرورة إلى تراجع الين، مشيرا إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على سوق العملة.

وذكرت "بلومبيرج"، أنه في سلسلة من التصريحات اليوم الخميس، والتي أدت على ما يبدو إلى تعزيز الين، قال هاروهيكو كورودا إن بنك اليابان، سوف يتعامل بشكل جيد مع أي مسار نهائي لخروج رأس المال، على الرغم من أن ذلك لن يكون سهلا.

وقال هاروهيكو كورودا ردا على أسئلة في البرلمان إن رفع أسعار الفائدة في أمريكا، "يحتمل أن يؤثر على قيمة السندات الحكومية الأمريكية وأسعار الأسهم، لذلك أعتقد أنه ليس بالضرورة أن يتسبب تدفق رأس المال الياباني إلى أمريكا بشكل مستمر في ضعف الين".

كما قال محافظ البنك المركزي الياباني، إنه ليس هناك عامل واحد حاسم يحدد أسعار صرف العملات الأجنبية، وسرعان ما ارتفع الين إلى 126.66 مقابل الدولار بعد أن كان سعر الدولار الواحد 127.18 ين.

ويشير رد فعل السوق بعد التعليقات، التي تعد في الأساس تأكيدا لوجهات نظره، إلى التوتر بين المستثمرين بعد أن وصل التضخم في اليابان إلى مستوى هدف البنك المركزي 2 %، ولا سيما بعد التحولات القوية من جانب البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.