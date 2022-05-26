بـ 23 لاعب .. "السعودي الأولمبي" يختار قائمة كأس آسيا 2022

أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاما، قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا 2022، تحت 23 عاما في أوزبكستان.



وضمت القائمة 23 لاعبا هم : نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران، فراس البريكان.



وسيلتحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان ببعثة المنتخب في طشقند فور انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول إسبانيا. ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا إلى أوزبكستان يوم الإثنين المقبل استعدادًا للمشاركة في البطولة المزمع انطلاقها في الأول من شهر يونيو المقبل.



يذكر أن "الأخضر" سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة طاجيكستان يوم الجمعة 3 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 6 يونيو مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو يلاقي "الأخضر" منتخب الإمارات.