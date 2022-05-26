هيئة النقل : 5 % من متوسط دخل الأسرة اليومي تكلفة استخدام النقل العام

طرحت الهيئة العامة للنقل اليوم، سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، وذلك عبر منصة "استطلاع"، لإبداء الآراء حولها.

وحددت الهيئة في سياستها، بأنه يجب أن لا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي "العمل أو الدراسة" باليوم عن 5 %، من متوسط دخل الأسرة اليومي، بافتراض أن 50 %، من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يوميا بمعدل رحلتين لكل فرد.

وحددت تخفيضات أجور استخدام وسائل النقل العام "الدرجة الاقتصادية"، للفئات التالية :

- الأطفال دون سن 6 سنوات : مجانا.

- الطلاب (من 6 إلى 18 سنة) : خصم 50 %

- كبار السن (60 سنة فأعلى) : خصم 50 %

- ذوي الإعاقة مع مرافق واحد : خصم 50 %.

- مرضى السرطان مع مرافق واحد : خصم 50 %.

(تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام)