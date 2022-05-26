الليرة اللبنانية تتراجع لمستوى قياسي وتسجل 35 ألفا مقابل الدولار

تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن على نحو قياسي اليوم مسجلة أكثر من 35 ألفا مقابل الدولار وفقا لمنصات تداول العملة ، بعدما أثارت انقسامات في البرلمان المنتخب مخاوف من جمود سياسي سيؤدي لتفاقم الأزمة المالية في البلاد.

وانتخب البرلمان في 15 مايو ، لكنه لم يعقد جلسته الأولى حتى الآن نظرا لانقسام تكتلاته الرئيسية بخصوص انتخاب رئيس البرلمان بحسب رويترز.

وفقدت الليرة أكثر من 95 % من قيمتها منذ 2019 عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي. واتسعت الفجوة بشدة بين أسعار الصرف في السوق وسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي منذ انتخابات 15 مايو .