تباين أداء البورصات الخليجية .. والسوق المصرية تواصل الهبوط

تباين أداء البورصات الخليجية أمس، بينما واصلت السوق المصرية خسائرها من الجلسة السابقة.وبحسب "رويترز"، ارتد مؤشر بورصة أبوظبي عن خسائر أولية ليغلق مرتفعا 0.9 في المائة إلى 9519 نقطة بدعم من صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 1.7 في المائة.وارتفع سهم بنك أبوظبي الإسلامي 5.26 في المائة، و"موانئ أبوظبي" 2.76 في المائة، و"ألفاظبي القابضة" 3.33 في المائة، و"دانة غاز" 1.82 في المائة، و"اتصالات" 0.97 في المائة.وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم مستقرا عند 3258 نقطة. وهبط سهم "إعمار العقارية" 1.44 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 0.34 في المائة، و"سوق دبي المالي" 2.31 في المائة، وبنك السلام 0.58 في المائة، و"شعاع كابيتال" 1.88 في المائة.وانخفض المؤشر الرئيس للأسهم القطرية 0.1 في المائة مع هبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 في المائةوأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 0.63 في المائة معوضة بعضا من الخسائر التي منيت بها أمس الأول.وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1 في المائة والبنك الأهلي المتحد 3.9 في المائة والمباني 4.2 في المائة ومشاريع الكويت القابضة "كيبكو" 3.2 في المائة. بينما هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.6 في المائة وبنك الخليج 1.4 في المائة وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 4 في المائة. وتراجع مؤشر البحرين 0.07 في المائة إلى 1889 نقطة بضغط قطاعي المال والمواد الأساسية. وارتفع مؤشر مسقط 0.04 في المائة إلى 4122 نقطة.وفي القاهرة، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.6 في المائة مواصلا خسائره من الجلسة السابقة، مع تضرره من هبوط بنحو 2 في المائة في أسهم البنك التجاري الدولي.