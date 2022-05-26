السوق الموازية تهبط 1 % بتداولات قيمتها 28 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» 231 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 22020 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 6 في المائة بنحو 1.7 مليون ريال لتصل إلى 28 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 13 ألف سهم لتصل إلى 271 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 20 في المائة بنحو 305 صفقات لتصل إلى 1.8 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "أقاسيم" حديث الإدراج بنحو 30 في المائة ليغلق عند 62.40 ريال، تلاه "نسيج للتقنية" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 118.20 ريال، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 121.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جروب فايف" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 29 ريالا، يليه "سمو" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 59 ريالا، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 25.50 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 10.5 مليون ريال، يليه سهم "سمو" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 3.2 مليون ريال.