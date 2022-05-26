وتصدر الأسهم المرتفعة "أقاسيم" حديث الإدراج بنحو 30 في المائة ليغلق عند 62.40 ريال، تلاه "نسيج للتقنية" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 118.20 ريال، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 121.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جروب فايف" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 29 ريالا، يليه "سمو" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 59 ريالا، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 25.50 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 10.5 مليون ريال، يليه سهم "سمو" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 3.2 مليون ريال.
السوق الموازية تهبط 1 % بتداولات قيمتها 28 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "أقاسيم" حديث الإدراج بنحو 30 في المائة ليغلق عند 62.40 ريال، تلاه "نسيج للتقنية" بنحو 29 في المائة ليغلق عند 118.20 ريال، وحل ثالثا "الناقول" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 121.20 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جروب فايف" بنحو 4.9 في المائة، ليغلق عند 29 ريالا، يليه "سمو" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 59 ريالا، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 3 في المائة، ليغلق عند 25.50 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 10.5 مليون ريال، يليه سهم "سمو" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 3.2 مليون ريال.
أضف تعليق