إنتاج روسيا من الخام والمكثفات يرتفع 8 % خلال الربع الأول

ارتفع إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثفات الغاز بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 135.1 مليون طن، أو نحو 11 مليون برميل يوميا في المتوسط.وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات" أمس، أن الإنتاج في آذار (مارس) وحده بلغ 46.4 مليون طن، وفقا لـ"رويترز".وقررت روسيا عدم نشر بعض الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط، على أساس منتظم في أعقاب بداية ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).وبحسب بيانات من مصادر ثانوية راجعتها مجموعة "أوبك +"، بلغ إنتاج النفط الروسي 9.16 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل)، بانخفاض نحو 860 ألف برميل يوميا من آذار (مارس)، وأقل بنحو 1.2 مليون برميل يوميا عن إنتاج السعودية.واتخذ الإنتاج مسارا نحو التعافي بحلول منتصف أيار (مايو) مع صعوده نحو 1.7 في المائة على أساس شهري. وأكد شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أنه لا يزال واثقا بقدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر أوروبي على النفط الروسي بحلول موعد جلسة المجلس الأوروبي الإثنين المقبل، رغم عرقلة المجر.وقال ميشال أثناء زيارة إلى السويد أمس، "ما زلت واثقا بقدرتنا على حل المسألة قبل انعقاد المجلس الأوروبي" الإثنين والثلاثاء في بروكسل، وفقا لـ"الفرنسية".وسبق أن أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية لشبكة "سي إن بي سي" الثلاثاء أنها تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام فيما أشارت عبر "يورونيوز" إلى أن ذلك قد يستغرق "أسابيع".واعتبرت باريس وبرلين الثلاثاء أنه لا يزال بالإمكان تجاوز عرقلة المجر لفرض حظر أوروبي على النفط الروسي في الأيام المقبلة، في موقف يتعارض تماما مع تصريح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يرى أن التوصل إلى اتفاق غير مرجح إلى حد بعيد.إلى ذلك، قال مسؤول هندي بارز أمس، إن الهند ستواصل شراء نفط رخيص من روسيا، لكنها لم تتفق بشكل نهائي على شروط الخصم.وأضاف المسؤول أن متوسط السعر الذي يشتري به ثالث أكبر مستورد للخام في العالم يزيد على 100 دولار للبرميل.ومن جهة أخرى، أعلنت شركة الاستثمار المالي جلوبال إنفراستركشر بارتنرز (جي آي.بي) أمس، تشكيل شراكة استراتيجية مع شركة النفط والغاز الفرنسية توتال إنيرجيز للعمل في قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. وستستحوذ الشركة الفرنسية على نصف حصة (جي.آي.بي) في شركة كليرواي إنيرجي جروب المتخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة التي تمتلك حصة مسيطرة قدرها 42 في المائة، في شركة كليرواي إنيرجي.