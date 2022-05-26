روسيا تعتزم تسديد ديونها الخارجية بالروبل بعد إلغاء الإعفاء الأمريكي

أعلنت روسيا أمس، أنها ستبدأ في تسديد دينها الخارجي بالروبل بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل بإعفاء يسمح لموسكو بتسديد الدفعات بالدولار.

وقالت وزارة المال في بيان على تليجرام "فيما يجعل رفض تمديد هذا الترخيص من المستحيل الاستمرار في خدمة الدين الخارجي للحكومة بالدولار، سيتم تسديد المدفوعات بالعملة الروسية مع احتمال تحويلها فيما بعد إلى العملة الأساسية".

ووفقا لـ"الفرنسية"، أشار البيان إلى أن "وزارة المالية كمقترض مسؤول، تؤكد إرادتها مواصلة تسديد جميع موجباتها المالية".

ونقل البيان عن أنتون سيلوانوف وزير المال الروسي قوله إنه "لا يوجد شيء مشترك بين الوضع الحالي وذلك الذي كان قائما 1998، عندما لم يكن لدى روسيا ما يكفي من الأموال لتسديد ديونها"، مشيرا إلى أن اليوم روسيا لديها المال وإرادة الدفع أيضا". وأكد أن "هذا الوضع الذي افتعلته دولة غير صديقة، لن يكون لديه تأثير في حياة الروس". وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء أنها قررت ابتداء من الأربعاء إلغاء الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار.

والإعفاء سار منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية تدخلها في أوكرانيا، وهو كان قد مكن موسكو من تجنب التخلف عن السداد.

والأسبوع الماضي قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن واشنطن كانت قد اتخذت القرار من أجل "توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية". وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل على الأرجح بالإعفاء.

ويدخل الإجراء الأمريكي حيز التنفيذ قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل ومقداره 100 مليون دولار، وهو قيمة فائدة تستحق على إصدارين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، أن السلطات مع ذلك سددت هذه الفوائد. إضافة إلى استحقاق 27 أيار (مايو)، ينبغي للحكومة الروسية أن تسدد 12 دفعة بحلول نهاية العام.

ولم يعد بإمكان روسيا تسديد دينها بالدولار المحتجز في المصارف الأمريكية، في إطار العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة في الخامس من نيسان (أبريل). وفي 29 نيسان (أبريل) أكدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أنه "لا يمكننا الحديث عن تخلف في السداد"، معترفة في الوقت نفسه بأن موسكو تواجه "صعوبات في السداد". وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقا لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل "نحو 78 إلى 81 مليار دولار بسعر الصرف الحالي"، أي 20 في المائة من إجمالي الدين العام للبلاد.