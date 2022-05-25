الليرة التركية تهبط إلى 16 مقابل الدولار مع تزايد الحاجة للنقد الأجنبي

هبطت الليرة التركية اليوم الأربعاء إلى أضعف مستوى لها منذ أعماق أزمة ديسمبر، بينما شكك محللون في قدرة السلطات على الإبقاء عليها مستقرة بدون مصادر جديدة للعملة الأجنبية.

وتراجعت الليرة أكثر من تسعة بالمئة هذا الشهر و19.5 في المائة هذا العام، على الرغم من تدخلات باهظة التكلفة باع فيها البنك المركزي الدولارات لمحاولة حماية العملة المحلية.

وعند أدنى مستوى لها في جلسة اليوم، هبطت الليرة 1.4 في المائة إلى 16.40 مقابل العملة الخضراء، بحسب "رويترز" .

وكانت الليرة قد هوت في العشرين من ديسمبر إلى مستوى قياسي منخفض عند 18.4 بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة دفعتها للهبوط بنسبة 44 في المائة على مدار العام الماضي. وقفز التضخم منذ ذلك الحين إلى 70 في المائة في أبريل .

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي التركي هبطت حوالي 3.5 مليار دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مايو . وقدر مصرفيون أنها تراجعت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.