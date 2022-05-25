تسوية بـ 227 مليون يورو بين فولكس فاجن وأصحاب دعوى جماعية بريطانية في فضيحة الديزل

توصلت مجموعة فولكس فاجن إلى تسوية بقيمة تقارب 227 مليون يورو (193 مليون جنيه استرليني) في دعوى

جماعية بريطانية في فضيحة الديزل.

وكان أكثر من 90 ألف شخص من أصحاب سيارات ديزل معنية بالفضيحة تحمل العلامات التجارية فولكس فاجن وأودي وسيات وسكودا، تقدموا بهذه الدعوى بسبب التلاعب في بيانات انبعاثات هذه السيارات.

وكان من المنتظر أن تنظر المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن هذه القضية في يناير 2023 حيث كانت ستصبح أكبر دعوى جماعية يتم التقدم بها إلى محكمة إنجليزية في أي وقت.

وأكدت فولكس فاجن في بيان مشترك مع الجانب الممثل للمدعين اليوم الأربعاء أن التسوية لم تتضمن أي إقرارات بالمسؤولية أو التسبب في تكاليف أو خسارة.

وفي الوقت نفسه، اعتذرت فولكس فاجن لعملائها بسبب تركيب برنامج تلاعب وأعلنت أنها تعتزم العمل على استعادة ثقة العملاء.

من جانبه، قال كبير المسؤولين القانونيين لدى فولكس فاجن، فيليب هارمان، حسب البيان إن " التسوية هي مَعْلَم آخر مهم على طريق مجموعة فولكس

فاجن في تجاوز الأحداث المؤسفة بشدة التي وقعت حتى سبتمبر 2015".

وفي ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة سلاتر آند جوردون للمحاماة التي تمثل نحو 70 ألف مدع، إنه " فخور للغاية" بهذا الحدث وأضاف أن "

التسوية ألغت الحاجة إلى عملية قضائية طويلة الأمد ومعقدة وباهظة الكلفة، ونحن مسرورون بأننا توصلنا إلى هذا الاتفاق لموكلينا كنتيجة للدعوى الجماعية".