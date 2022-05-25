محمد صلاح يؤكد استمراره مع ليفربول

قال محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي سيخوض عامه الأخير بعقده، إنه سيبقى في صفوف النادي الإنجليزي في الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجديد.

ويمكن لصلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا بالتساوي مع سون هيونج-مين، الانتقال مجانا إلى أي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل اذا لم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد.

وأبلغ اللاعب المصري مؤتمرا صحفيا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت بأن الوقت ليس مناسبا للحديث عن مفاوضات تجديد التعاقد.

وأضاف "لا أركز في العقد حاليا بل في الفريق، إنه أسبوع مهم حقا لنا وأريد الفوز بدوري الأبطال مجددا".

وتابع "سأبقى في الموسم المقبل بالتأكيد، أريد رؤية (القائد) هندو (جوردان هندرسون) يحمل الكأس مجددا وأتمنى أن يسلمها لي".

وقال توم ويرنر رئيس ليفربول في وقت سابق هذا الأسبوع إن النادي سيحتفظ بصلاح وزميله في الهجوم ساديو ماني الذي ينتهي عقده في ختام الموسم المقبل أيضا.

وأوضح ويرنر "أود الإبقاء على المفاوضات سرية لكننا أكدنا رغبتنا بالطبع في استمرارهما".