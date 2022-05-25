شركة البحر الأحمر توقع ثلاث اتفاقيات في قطاع الضيافة

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، عن توقيعها لثلاث اتفاقيات جديدة مع علامات تجارية مرموقة في قطاع الضيافة، لإدارة وتشغيل مجموعة من فنادق المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو :" يؤكد توقيع هذه الاتفاقيات على تزايد إقبال رواد القطاع على الفرص في سوق السياحة المتنامي بوتيرة متسارعة للغاية في المملكة، حيث بلغ عدد المنضمين للوجهة اليوم 12 علامة ضيافة عالمية، فضلاً عن تسجيل اثنتين من تلك العلامات التجارية المرموقة ضمن أول حضور لمنتجعاتها في الشرق الأوسط في وجهة البحر الأحمر، الذي يرسم مستقبلاً مشرقاً لقطاع السياحة السعودي.

وستنضم شركات الضيافة الفاخرة الثلاث إلى مجموعة من أبرز علامات الضيافة العالمية التي أبرمت اتفاقيات لإدارة وتشغيل الفنادق سابقاً في وجهة البحر الأحمر، التي شملت "إديشن هوتلز"؛ و"فنادق ومنتجعات سانت ريجيس"، التابعة لـ "مجموعة ماريوت الدولية"؛ و"فنادق ومنتجعات فيرمونت"؛ و"رافلز للفنادق والمنتجعات"؛ و"إس إل إس هوتيلز & ريزيدنسيز"، التابعة لمجموعة الضيافة العالمية "أكور"؛ و"جراند حياة"، التابعة لمجموعة "حياة للفنادق"؛ و"إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات"؛ و"Six Senses"، التابعة لـ "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال"؛ و"مجموعة جميرا"، وهي شركة عالمية للفنادق الفاخرة .