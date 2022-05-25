"أبل" تواجه عقبة في الصين .. "صفر كورونا" قد تعرقل خطط اصدارات "آيفون" الجديدة

ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن الاضطراب الناجم عن إجراءات الإغلاق المفروضة على مناطق واسعة من الصين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تعرقل مخطط تطوير اصدارات جديدة من الهاتف الذكي آيفون خلال العام الحالي.

ونقلت صحيفة نيكي آسيا الاقتصادية عن مصادر مطلعة القول إن شركة أبل الأمريكية العملاقة التي تنتج هواتف آيفون طالبت مورديها بتسريع جهود تطوير الاصدارات الجديدة.

من ناحيتها أشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن تأخير جهود تطوير الاصدارات الجديدة يمكن أن تؤثر على الجدول الزمني للتصنيع وعلى الكميات التي يتم طرحها في البداية من هذه الاصدارات.

يذكر أن الصين تفرض إجراءات إغلاق في بعض المدن الكبرى كجزء من استراتيجيتها المعروفة باسم "صفر إصابات كورونا" مما أثر بشدة على سلاسل الإمداد في العديد من الصناعات.