اتفاقيتان سعوديتان لتعزيز الشراكة مع «دافوس» ودعم مسار التحول الاقتصادي

استعرض وفد السعودية المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" مع كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى، وبورجي بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسري، فرص تعزيز الشراكة بين المملكة والمنتدى، بما يدعم مسار التحول الاقتصادي في المملكة، ويعظم من إسهام المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.وبحسب "واس"، وقع فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقيتين، تهدف الأولى إلى تعزيز فرص الشراكة القائمة بين المملكة والمنتدى واستكشاف الفرص المستقبلية وتحديد الفرص التي تعمق العلاقة لدعم تحول المملكة، والدفع بالأجندة العالمية بما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمنتدى.وتأتي الاتفاقية في سياق سعي المملكة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى تحويل اقتصادها على النحو المرسوم في رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إعادة التوازن الاقتصادي العالمي بعد الجائحة.كما أن الاتفاقية المبرمة تخدم هدف المنتدى لتحسين الاقتصاد العالمي، عبر إشراك قادة الأعمال، والسياسيين، والأكاديميين، وغيرهم من قادة المجتمع، في تشكيل خطط عالمية وإقليمية للتنمية الاقتصادية.كما وقع وزير الاقتصاد والتخطيط الاتفاقية الثانية نيابة عن فهد الجلاجل وزير الصحة مع رئيس المنتدى الاقتصادي بهدف تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، وتفعيل أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص والمختصين في هذا المجال.وستسفر هذه الاتفاقية عن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للقيمة في مجال الرعاية الصحية التابع للمنتدى، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي في هذا المجال، والاستفادة من خبرات المنتدى ومرئياته في صياغة استراتيجية تحسين الرعاية الصحية الحكيمة على المستوى العالمي.في سياق متصل، جمع صندوق صحة عالمي ثلث 18 مليار دولار يقول إنها ضرورية لمعالجة الانتكاسات الناجمة عن جائحة كورونا ولمكافحة الإيدز والملاريا والسل. وأعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا أول تعهد له من القطاع الخاص على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري أمس.وتعهدت مؤسسة كوميك ريليف الخيرية الأمريكية بتقديم عشرة ملايين دولار والتزمت مؤسسة بيل وميليندا جيتس بتقديم 20 مليونا. وحدد الصندوق هدفا لجمع 18 مليار دولار بين 2024 - 2026.وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيستضيف مؤتمرا قادما، إلى التزام واشنطن بتقديم ستة مليارات دولار.وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق، إن الاضطرابات في الرعاية الصحية الناجمة عن كوفيد - 19 بجميع أنحاء العالم شهدت تراجعا في فحوص وعلاج الأمراض الفتاكة الثلاثة. وأضاف ساندز "الحقيقة هي أن الحاجة لدحر هذه الأمراض لن تختفي. إنها تزداد سوءا".وتغيرت بيئة المانحين بشكل كبير منذ عام 2019، عندما حقق الصندوق هدفه بجمع 14 مليار دولار. وقال ساندز إن الجائحة والحرب في أوكرانيا والأوضاع الاقتصادية غير المواتية بشكل متنام تؤثر في الاستثمار. وتمر الحكومات بمرحلة انتقالية عندما يتعلق الأمر بمخصصات الميزانية لكوفيد - 19 وبعضها يخصص الآن أموالا لمساعدة أوكرانيا.كما تأثرت تبرعات القطاع الخاص بخسائر السوق في الآونة الأخيرة. وأضاف ساندز "إنه وقت صعب لجمع مبالغ مالية كبيرة".إلى ذلك، طالب أكثر من 150 شخصا ثريا الحكومات بفرض مزيد من الضرائب عليهم، على هامش اجتماع النخب العالمية وصناع القرار في المنتدى الاقتصادي العالمي.وسجل عشرات أصحاب الملايين الجدد أسماءهم في رسالة مفتوحة بعنوان In Tax We Trust "نؤمن بالضرائب" سلمت لأول مرة إلى المشاركين في مؤتمر افتراضي عقده المنتدى الاقتصادي العالمي في كانون الثاني (يناير).وجاء في الرسالة "بينما شهد العالم قدرا هائلا من المعاناة في العامين الماضيين، شهدنا ارتفاعا في ثروتنا خلال الجائحة. مع ذلك يمكن للقليل منا، إن لم يكن جميعنا، أن يقول بصدق إننا ندفع نصيبنا العادل من الضرائب".وقالت "المجموعة الوطنية لأصحاب الملايين" إنها رفعت عدد الموقعين إلى أكثر من 150 في أيار (مايو)، بعدما كانوا 100 في كانون الثاني (يناير).وتعهد موريس بيرل رئيس مجلس إدارة المجموعة العضو المنتدب السابق في شركة بلاك روك لإدارة الأصول العملاقة، في بيان "مواصلة الضغط على القادة العالميين لحملهم على الالتزام بدعوتنا: فرض ضرائب على الأغنياء قبل فوات الأوان".لكن ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قال إن ضرائب الثروة يمكن أن تكون أقل فاعلية من خيارات أخرى لتحصيل الإيرادات.وقال أمام حلقة نقاش في دافوس إن هذه الضرائب "لا تجمع بالضرورة ذاك القدر الكبير من الإيرادات"، مشيرا إلى أن هذا النوع الضريبي "جذاب من الناحية السياسية، لكن من حيث مضمون ما يحققه فهو ليس بهذه الجاذبية".وعد كورمان أن "ضرائب الملكية هي على الأرجح الشكل الأكثر كفاءة والأقل تشويها" من أشكال ضريبة الثروة.وردت جابرييلا بوشر المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام "هناك مجال ضخم (يمكن الإفادة منه) على صعيد ضرائب الثروة ... لقد تمت تجربتها وأثبتت نجاحا في بعض البلدان".وقالت إن "هذه المبالغ التي يتم جمعها يستحيل إنفاقها حتى لو عاش أصحابها أعمارا عدة".