شركات تجزئة تتوسع في خدمات بالطائرات المسيرة

بدأت شركات تجزئة عالمية بتوسيع نشاطاتها في توصيل البضائع عبر الطائرات المسيرة.وأعلنت مجموعة "وولمارت" الأمريكية العملاقة للبيع بالتجزئة، توسيع خدماتها للتوصيل بالطائرات المسيرة مع التخطيط لإتاحتها في 34 موقعا في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.وبحسب "الفرنسية"، ستشغل الطائرات المسيرة في ست ولايات أمريكية "أريزونا، أركنسو، فلوريدا، تكساس، يوتا، وفرجينيا" مع إمكان وصولها إلى ما يصل لأربعة ملايين منزل وتوفير أكثر من مليون عملية تسليم سنويا.سيتمكن عملاء "وولمارت" من طلب بضائعهم بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء في مقابل رسوم توصيل تبلغ 3.99 دولار لكل طلبية، على أن تسلم جوا في غضون نصف ساعة.ويمكن أن يصل وزن كل طلبية إلى 4.5 كيلوجرام. وستكون عشرات الآلاف من المنتجات مثل الأدوية والحفاضات وخبز النقانق، متاحة للطلب.وستستخدم "وولمارت" الطائرات والتكنولوجيا التابعة لشركة "درون أب" الناشئة التي استثمرت فيها المجموعة.وسيكون كل متجر مشارك مجهزا بمركز تسليم مخصص للطائرات المسيرة يضم فريقا من طياري "درون أب" معتمدين من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة "إف إيه إيه" لتشغيل الطائرات.ومنذ 2020، أعلن عملاق البيع بالتجزئة شراكات مع "درون أب" و"فلاي تريكس" و"زيب لاين". وأطلق كثير من المشاريع لكن نطاقها بقي محدودا نسبيا حتى الآن.يذكر أن شركات التأمين الأمريكية أول من يستخدم الطائرات المسيرة تجاريا، وحصلت على تراخيص لاستخدام هذه التكنولوجيا في 2015 في مشاريع مختلفة.وتستطيع شركات التأمين استخدام الطائرات المسيرة لتتحقق من مدى الضرر والمواقع المسجل فيها. وستساعد هذه التكنولوجيا شركات التأمين في مواجهة دعاوى الاحتيال.