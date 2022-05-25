نشاط شرائي يعيد اللون الأخضر للأسهم السعودية .. والمقاومة عند مستويات 12355 نقطة

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد جلسات ثلاث خاسرة لتغلق عند 12300 نقطة بمكاسب 64 نقطة بنحو 0.53 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.25 في المائة ليغلق عند 1704 نقاط. وجاء الارتفاع بدعم من معظم الأسهم إلا أن القطاعات المرتفعة كانت أقل. لا تزال السوق تتماسك في ظل استمرار الضغوط البيعية، وقبل إغلاق السوق في المنطقة الخضراء تعرضت لتراجع بلغ ذروته 0.3 في المائة أثناء الجلسة إلا أن نشاط المشترين كان أكبر وحققت السوق نقاطا رابحة في مؤشرها.من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 12355 نقطة، بينما الدعم عند مستويات 12000 - 12100 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12251 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12199 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 12355 نقطة رابحا 0.98 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12300 نقطة رابحا 64 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 602 مليون ريال لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 21 مليون سهم لتصل إلى 158 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 5 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 346 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 4.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 3.1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 2.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والنشر" بنحو 4.1 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 0.95 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 24 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 554 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 105.80 ريال، يليه سهم "سلامة" بنحو 9.5 في المائة ليغلق عند 13.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الدرع العربي" بنحو 8.5 في المائة ليغلق عند 18.12 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "المملكة" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال، يليه سهم "أنعام القابضة" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 32.10 ريال، وحل ثالثا سهم "الأبحاث والإعلام" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 230.80 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 683 مليون ريال، يليه سهم أرامكو السعودية بقيمة 453 مليون ريال، وحل ثالثا سهم سابك بقيمة 364 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية