انخفاضات في أسواق المال العالمية مع تفاقم مخاوف التباطؤ وتشديد السياسة النقدية

هبطت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس، بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة إذ أدت التوقعات الضعيفة من شركات مثل شركة سناب إنك، المالكة لتطبيق سناب شات، إلى زيادة التوتر حيال الاقتصاد المتضرر من التضخم. وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 162.63 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 31717.61 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 30.81 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 3942.94 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 208.83 نقطة أو 1.81 في المائة إلى 11326.44 نقطة.وأثناء التعاملات فاقمت المؤشرات الأمريكية خسائرها، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2 في المائة، وداو جونز الصناعي 1 في المائة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، مقتفية أثر الانخفاضات في أسواق الأسهم العالمية مع تجدد مخاوف المستثمرين حيال تباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسة النقدية بفعل بيانات توسع أنشطة الأعمال لأيار (مايو).وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة متخليا عن جزء كبير من ارتفاع أمس الأول الذي بلغ 1.3 في المائة.وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية تباطؤ نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، وأن نقص المواد الخام أدى إلى إعاقة التوسع في التصنيع. وزاد هذا من المخاوف بشأن النمو العالمي، إضافة إلى البيانات التي أظهرت في وقت سابق توسع التصنيع الياباني بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.في الوقت نفسه لا تزال ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على مسار النمو مدعومة بالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، على الرغم من أن توقعات الطلب تبدو قاتمة وسط مشكلات التضخم والعرض.ونزلت الأسهم الألمانية 0.8 في المائة.وسجلت جميع القطاعات الرئيسة انخفاضات واسعة، بقيادة قطاع المرافق. وكانت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية، مثل السلع الفاخرة التي تتضرر عندما ينخفض الدخل المتاح، هي الأكثر تأثيرا في مؤشر ستوكس 600.وهبط المؤشر الفرنسي، المليء بأسهم شركات السلع الفاخرة، أكثر من 1 في المائة مسجلا أكبر خسارة بين أقرانه في المنطقة.وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق أمس، متأثرا بتراجع العقود الأمريكية الآجلة والأسهم الآسيوية، في حين يتطلع المستثمرون إلى عوامل تحفيز جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الشركات، الأمر الذي أثر بدوره في المعنويات.وتخلى نيكاي عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة وأغلق منخفضا 0.94 في المائة عند 26748.18 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المائة إلى 1878.26 نقطة.وقال خبير استراتيجيات في شركة سمسرة محلية، إن معنويات المستثمرين تأثرت أيضا بمخاوف مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للصين واستمرار ارتفاع التضخم في أنحاء العالم ومحاولات البنك المركزي الأمريكي الصارمة للحد من ضغوط ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة.وتصدر قطاع الخدمات موجة التراجع بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. وانخفض سهم شركة ريكروت هولدنجز للتوظيف 6.56 في المائة، وكان الأكثر تراجعا على مؤشر القطاع.ونزل سهم منصة الخدمات الطبية "إم ثري" 3.36 في المائة.وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.11 في المائة متخليا عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة.وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 0.69 في المائة.وحققت شركات التجارة أداء قويا، وارتفع سهم "إيتوتشو" 0.77 في المائة، في حين صعد سهم "ميتسوبيشي" 0.64 في المائة.