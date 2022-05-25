«نمو» تفقد 112 نقطة بتداولات قيمتها 26 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» 112 نقطة بنحو 0.5 في المائة لتغلق عند 22251 نقطة، وانخفضت قيمة التداول 13 في المائة بنحو 3.8 مليون ريال لتصل إلى 26 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 42 في المائة بنحو 76 ألف سهم لتصل إلى 258 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فانخفضت 22 في المائة بنحو 432 صفقة لتصل إلى 1.5 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "نسيج للتقنية" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 91 ريالا، يليه "رؤوم" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 152 ريالا، وحل ثالثا "عزم" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 167 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "بنان" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 52.50 ريال، يليه "إنماء الروابي" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 26.30 ريال، وحل ثالثا "العبيكان للزجاج" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 85 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 10.3 مليون ريال، يليه سهم "طبية" بنحو 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت الرياض" بقيمة 2.7 مليون ريال.