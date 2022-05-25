حظر الخام الروسي يفتقر لإجماع أوروبي .. انفراجة متوقعة خلال أيام

قدر روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، أن يتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي "خلال أيام قليلة"، في حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول الـ27.وبحسب "الفرنسية"، قال هابيك لمحطة "زد دي إف" التلفزيونية العامة في وقت متأخر مساء الإثنين، إن "عددا قليلا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات.. المناقشات مستمرة، وأعتقد أننا سنشهد انفراجا في غضون أيام قليلة".أعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارا من آب (أغسطس) المقبل، لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.وقال هابيك إن "الحظر في متناول اليد"، علما أن أي قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.في الأساس، خططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022. لكن المجر ترفض في الوقت الحالي هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.يخشى رئيس وزرائها فيكتور أوربان، الذي أيد جميع العقوبات الأوروبية حتى الآن على الرغم من قربه من فلاديمير بوتين، من ارتفاع الأسعار.فالمجر ليس لها منفذ على البحر وتعتمد على النفط الذي يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا. لذلك طلبت إعفاء وارداتها هذه التي تمثل، 0.7 من 2.8 مليون برميل يوميا، جزءا صغيرا من المشتريات الأوروبية.تعد الحكومة المجرية استثناء مدته عامان عرض على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير كاف. وطلبت ما لا يقل عن أربعة أعوام ونحو 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب أدريا الذي يأتي من كرواتيا.منذ الحرب في أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تقليل اعتماده بسرعة على الغاز الروسي.ويعتمد عديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 اعتمادا كبيرا على الطاقة الروسية، ما أثار انتقادات كييف بأن التكتل لم يتحرك بالسرعة الكافية لوقف الإمدادات.وتمسكت المجر بمطالبها الإثنين بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على مثل هذا الحظر، واصطدمت مع دول الاتحاد الأوروبي التي ضغطت من أجل موافقة سريعة على هذا الإجراء العقابي. وعرض الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى ملياري يورو (2.14 مليار دولار) لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية.وقال وزير الاقتصاد الألماني إن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية.وأضاف "من الواضح أنه إجراء استثنائي، لكن هذه أوقات استثنائية".في حين عد رئيس الوزراء المجري، أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح إلى حد بعيد" في الأيام المقبلة، وذلك في رسالة إلى شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بحسب "الفرنسية".وفي الرسالة المؤرخة الإثنين، قال أوربان إنه سيكون من "غير المجدي" مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الـ27 المقررة في 30 و31 أيار (مايو) "في غياب توافق".