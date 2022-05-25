إقالة رئيس «بتروبراس» بعد 40 يوما على تعيينه .. الثالث في غضون عام

أعلنت الحكومة البرازيلية أن الرئيس جايير بولسونارو أقال جوزيه ماورو كويلو، رئيس مجموعة النفط العمومية العملاقة "بتروبراس"، بعد 40 يوما فقط على تعيينه في هذا المنصب.وبحسب "الفرنسية"، فإن بولسونارو الطامح للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل يتعرض لضغوط شديدة بسبب التضخم الناجم عن أسعار الوقود في البلاد.وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان أمس، إن "الحكومة الفيدرالية، بصفتها المساهم الأكبر من بتروليو برازيليرو إس. آ.، بتروبراس، تعلن أنها قررت المضي في تغيير رئاسة الشركة".وبذلك يصبح جوزيه ماورو كويلو ثالث رئيس لـ"بتروبراس" يطاح به في غضون عام ونيف العام.وفي بيانها، أعلنت الوزارة أن الحكومة شكرت رئيس "بتروبراس" على عمله دون أن توضح أسباب إقالته. وقال البيان إن "البرازيل تمر حاليا بفترة عصيبة بسبب آثار التقلب الشديد لأسعار الوقود على الأسواق العالمية". وأوضحت الحكومة أن مرشحها لرئاسة المجموعة النفطية العمومية هو كايو ماريو بايس دي أندرادي الذي يشغل حاليا منصب أمين سر هيئة التخلص من البيروقراطية في وزارة الاقتصاد.يشار إلى أن "بتروبراس" عصب الصناعة البرازيلية، تمر بفترة اضطرابات، بين الضغوط السياسية ومهمة شبه مستحيلة لخفض أسعار الوقود في خضم أزمة دولية.