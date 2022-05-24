رئيس الوزراء المجري: مناقشة حظر النفط الروسي تبرز الانقسامات الأوروبية الداخلية

حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قادة الاتحاد الأوروبي على عدم مناقشة الحظر المقترح للنفط الروسي خلال اجتماعهم الاسبوع المقبل، قائلا إن مثل هذه المناقشة سوف تبرز التوترات داخل الكتلة الأوروبية.



وذكرت بلومبرج أن أوربان قال لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، أن مناقشة هذه المسألة خلال الاجتماع المقرر يومي 30 و 31 مايو الجاري في بروكسل سوف يكون أمرا غير بناء.

وكتب أوربان في خطاب أن ذلك من شأنه إبراز الانقسامات الداخلية دون تقديم فرص حقيقية لحل الخلافات.

وأضاف: "يجب أن تظل أولويتنا هي الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي".