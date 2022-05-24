40 % من رؤساء الشركات الأوروبية يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الطاقة

يتوقع أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين للشركات في أوروبا استمرار أسعار الطاقة المرتفعة نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وبحسب المسح الذي شمل الشركات الأوروبية الكبرى، قال40% من الرؤساء التنفيذيين إنهم يتوقعون تراجع أسعار الطاقة إلى مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 2024.

وأشارت بلومبرج إلى أن المسح الذي أجراه معهد كونفرانس بورد للأبحاث شمل عددا من الشركات تصل إيراداتها المجمعة إلى أكثر من تريليوني يورو (2.1 تريليون دولار).

كانت الحرب التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي قد أدت إلى مضاعفة الارتفاع في أسعار الطاقة، مما يزيد الضغوط على احتمالات النمو الاقتصادي في أوروبا، خاصة مع اضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين في القارة.

ويرى 61% من الرؤساء التنفيذيين أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا ستتدهور خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.

في الوقت نفسه يتوقع معهد كونفرانس بورد نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي بنسبة 2.6% من إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل 4 % كما كان يتوقع قبل بداية الحرب، كما يتوقع المعهد نمو اقتصاد المنطقة بمعدل 1.5% خلال العام المقبل، وهو ما يقل عن توقعات المفوضية الأوروبية التي تتوقع نموا بمعدل 2.3% من إجمالي الناتج المحلي.