تحذيرات "سناب" تضغط على أسهم وسائل التواصل الاجتماعي

انخفضت أسهم "سناب" بنسبة 40 في المائة اليوم الثلاثاء، وهو أكبر هبوط يومي للسهم منذ الإدراج.

وأدى هبوط "سناب" إلى سحب أسهم وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الإعلانية الرقمية الأخرى.

يأتي الانخفاض بعد أن أصدرت سناب تحذيرا أمس الإثنين للمستثمرين قائلة إنها لن تحقق أهدافها الخاصة للإيرادات والأرباح في الربع الحالي.

قالت الشركة الأم لسناب شات في بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات: "منذ أن أصدرنا إرشادات في 21 أبريل 2022، تدهورت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل أكبر وأسرع مما كان متوقعا".

انخفضت أسهم "سناب" بنحو 83 في المائة من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعا في سبتمبر 2021.

قاد تراجع "سناب" أيضا أقرانه المعتمديين على الإعلانات الرقمية، حيث انخفضت أسهم "ميتا" بأكثر من 9 في المائة، في حين تراجعت كل من "ألفابت" و"تويتر" بنسبة 8 و3 في المائة على التوالي.