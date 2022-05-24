عدد المواليد في أمريكا يرتفع خلال 2021 للمرة الأولى منذ 7 أعوام

سجل عدد الولادات ارتفاعا طفيفا سنة 2021 في الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ سبع أعوام، بحسب بيانات موقتة نشرتها السلطات الصحية الأمريكية اليوم.

وسجلت البلاد ثلاثة ملايين و659 ألفا و289 ولادة العام الماضي، أي بارتفاع يقرب من 1 في المائة مقارنة مع 2020، على ما أفاد المركز الوطني للإحصائيات الصحية.

ومنذ 2014، لم يكف عدد الولادات عن التراجع بمعدل 2 في المائة سنويا، حتى أن التراجع وصل إلى 4 في المائة في 2020، وفقا لـ"الفرنسية".

ويعكس التراجع المسجل في 2020 بلا شك تبعات جائحة كوفيد-19، وفق السلطات الأمريكية، رغم أنه ينسجم مع منحى في أساسه.

وقد يكون الأزواج الذين أجلوا إنجاب أطفال موقتا عام 2020 بسبب الجائحة قد ساهموا في ارتفاع النسبة مجددا في 2021.