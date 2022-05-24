25 شركة مؤهلة للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في الرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن 25 شركة مؤهلة للمنافسة، ومواعيد المنافسة على 13 موقعا في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بالرياض.

وبينت، أن مواعيد بدء المنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بالرياض لكل من المواقع الـ 13 حسب التواريخ التالية خلال يونيو : موقع (1) 6 يونيو، وموقع (8) 7 يونيو، وموقع (3) 8 يونيو، وموقع (11) 9 يونيو، وموقع (6) 12 يونيو وموقع (4) 13 يونيو، وموقع (7) في 14 يونيو، وموقع (2) 15 يونيو، وموقع (12) 16 يونيو، وموقع (10) 19 يونيو، وموقع (5) 20 يونيو، وموقع (9) 21 يونيو، وموقع (13) 22 يونيو.

ودعت، جميع الشركات المؤهلة لحضور ورشة العمل الافتراضية التي تهدف إلى توعية المؤهلين وشرح الالتزامات، وآلية المنافسة الإلكترونية، وذلك في 30 مايو، كما ستعمل على برنامج زيارة حقلية لمدة 5 أيام للشركات المؤهلة، للوقوف على المواقع المتاحة للمنافسة ابتداء من 31 مايو إلى 4 يونيو.