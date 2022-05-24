النفط يتراجع بفعل مخاوف الركود وقيود كوفيد-19 في الصين .. "برنت" قرب 113 دولارا

تراجع النفط بنحو دولار اليوم بفعل مخاوف من ركود محتمل وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين، الأمر الذي فاق تأثير قلة المعروض العالمي وتوقعات بزيادة الطلب على الوقود مع بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.

وخفضت بنوك استثمارية منها يو.بي.إس وجولدمان ساكس توقعاتها لنمو الصين في 2022. في الوقت نفسه قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنها لا تتوقع حدوث ركود في الاقتصادات الكبيرة، لكن لا يمكن استبعاد ذلك.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 112.86 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 109.57 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، تكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي فيروس كورونا، في حين ترفع شنغهاي إجراءات الإغلاق المطولة في غضون أيام.

وصعدت أسعار النفط هذا العام إذ بلغ خام برنت 139 دولارا للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوياته منذ 2008.