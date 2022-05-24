لنقص أشباه الموصلات.. "تويوتا" تخفض إنتاجها 100 ألف سيارة في يونيو

قالت شركة "تويوتا" اليابانية اليوم الثلاثاء، إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة، إلى 850 ألفا في يونيو بسبب نقص أشباه الموصلات، ولم تغير تقديراتها لإنتاج 9.7 مليون سيارة حول العالم بحلول مارس 2023.

وأعلنت الشركة أيضا، تعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص الإمدادات الناجم عن إغلاقات شنغهاي، حيث سيؤثر على 16 خطا في 10 مصانع في مايو ويونيو.

وقالت "تويوتا"، إنها تخطط لإنتاج 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا في المتوسط من يونيو إلى أغسطس، مضيفة أن نقص الرقائق وتفشي كوفيد وعوامل أخرى "تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل".