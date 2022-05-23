المنظمة البحرية الدولية تحث الدول على دعم الخطة الأممية المنسقة لنقل النفط من خزان صافر العائم قبالة السواحل اليمنية

حث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم الدول على تقديم المزيد من الدعم المالي لخطة تشغيلية منسقة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة خطر حدوث تسرب نفطي كبير من خزان صافر الراسي قبالة السواحل اليمنية، وذلك بعد مؤتمر لاهاي لجمع التبرعات الذي تعهد فيه المانحون بتقديم 33 مليون دولار أمريكي من التمويل الإضافي.

وقال ليم في بيان صحفي اليوم: في مواجهة كارثة بيئية وشيكة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنعها، يجب أن نتحرك الآن، لقد حان الوقت فالمخاطر كبيرة ويجب أن نتحرك لتجنب الكارثة.

وأشار إلى أن المنظمة تدعم جهود التخطيط للطوارئ في المنطقة تحسبا لانسكاب محتمل من خزان صافر وللحد من الآثار في حال حدوثها، حيث إن تسرب النفط من الناقلة صافر سيمثل كارثة إنسانية وبيئية يترتب عليها آثار اقتصادية هائلة على قطاع الشحن البحري والملاحة في جميع أنحاء المنطقة.

وأفاد بأن خطة التخفيف من المخاطر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة تحتاج إلى موارد مالية، مؤكداً أن تركيب مرفق بديل طويل الأجل أمر بالغ الأهمية أيضاً لنجاح الخطة.

