ليتوانيا تسحب سفيرها من روسيا اعتبارا من أول يونيو

أفاد مرسوم رئاسي جرى توقيعه اليوم الاثنين بأن ليتوانيا قررت سحب سفيرها من روسيا اعتبارا من الأول من يونيو حزيران المقبل، دون الكشف عن تعيين سفير بديل.

وطردت ليتوانيا، وهي إحدى دول البلطيق، المبعوث الروسي في الرابع من أبريل نيسان. وقالت الحكومة الليتوانية في ذلك الحين إنها تعتزم خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.