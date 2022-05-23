إتقان العقارية تطلق حملتها التسويقية للبيع المباشر لأراضي اليرموك في الرياض

أطلقت إتقان العقارية اليوم الحملة التسويقية للبيع المباشر لأراضي اليرموك الواقعة بطريق الشيخ حسن بن حسين بن علي في العاصمة الرياض، والذي تقدر مساحته الإجمالية بـ 24,070 متر مربع والذي يضم 14 قطعة تجارية و10 قطع سكنية، حيث يتميز المخطط بتوفير كافة الخدمات ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين.



وأوضح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد أن أراضي اليرموك تتميز بموقعها الاستراتيجي حيث تقع ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية ، ومساحات متناسقة وبيئة سكنية هادئة ومريحة ويوفر فرصاً تجارية وخدمية متنوعة, كما يتميز بالطلب العالي على السكن.



وأضاف "الرشيد" أن الأراضي تتميز بوقوعها بالقرب من عدد من معالم الرياض منها مطار الملك خالد بـ 24 كم ومحطة قطار سار بـ 11 كم وجامعة الإمام محمد بن سعود 6 كم ومحطة المترو بـ 400 متر وأطياف مول بـ 30 متر والحمراء مول بـ 3.2 كم وغرناطة مول بـ 6 كم.



وِأشار "الرشيد" إلى أن الأراضي متنوعة المساحات والأطوال وتتمتع باستواء سطح الأراضي وصلابتها مما يسهل عملية البناء والاستثمار، إلى جانب تميزها باستقلال كل قطعة منها بصك إلكتروني محدث وجاهز للإفراغ, كما يتوفر في الحي كافة خدمات البنية التحتية الأساسية من المياه والشوارع والكهرباء والإنارة والانترنت.



وبين "الرشيد" أن قطع أراضي اليرموك تتيح إمكانية البناء حسب محفزات نظام البناء إلى خمسة أدوار ضمن نطاق 800م لسبعة قطع, كما يتيح إلى بناء سبعة أدوار ضمن نطاق 400 م لعدد خمسة قطع, وتعد أراضي اليرموك فرصة استثمارية في حيٍ حيويٍ ونشط.