الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار

زادت أسعار الذهب اليوم لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1856.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:14 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1855.60 دولار للأوقية بحسب رويترز.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا "لم يتم الحكم بعد على ما إذا كان الذهب قد تخطى المصاعب في الأمد المتوسط أم أنه يرتفع معتمدا فحسب على التراجع المستمر في الدولار الأمريكي".

وانخفض مؤشر الدولار إذ واصل المستثمرون بيع العملة الأمريكية وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدولار مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بينما يحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



