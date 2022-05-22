مجموعة هيونداي تستثمر 5 مليارات دولار في أمريكا حتى 2025

قالت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم إنها تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة حتى عام 2025 لتعزيز تعاونها مع الشركات الأمريكية في تقنيات متنوعة، مثل الروبوتات والتنقل الجوي في المناطق الحضرية والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي. جاء الإعلان عن ذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية بحسب رويترز.

ومجموعة هيونداي واحدة من بين أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم من حيث مبيعات السيارات. ولم تذكر أين سيتم استثمار 5 مليارات دولار إضافية في الولايات المتحدة.

وأعلنت مجموعة هيونداي موتور، التي تضم شركة هيونداي موتور وكيا كورب، يوم الجمعة عن خططها لاستثمار 5.5 مليار دولار في جورجيا لبناء منشآت للسيارات الكهربائية والبطاريات.