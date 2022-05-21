موجة حرارة تتجاوز 40 درجة في بعض المناطق تجتاح إسبانيا

ساد طقس شديد الحرارة إسبانيا اليوم السبت مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

ووجهت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات على تويتر من ارتفاع درجات الحرارة في عشر مناطق إسبانية اليوم السبت حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة.

وسجلت مدينة خاين بالأندلس 40 درجة مئوية يوم الجمعة محطمة درجات الحرارة المسجلة خلال شهر مايو ، بحسب "رويترز" .

وقالت وكالة الأرصاد إن متوسط درجات الحرارة في خاين أعلى من المعتاد 16 درجة مئوية في هذا الوقت من العام. وسجلت درجات الحرارة في مناطق أخرى من إسبانيا مستويات أعلى من المعتاد بما لا يقل عن سبع درجات مئوية.