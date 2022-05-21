مؤتمر الأطراف حول التصحر يتعهد استصلاح مليارات الهكتارات بحلول 2030

التزم مؤتمر الأطراف الخامس عشر حول التصحر في ختام أعماله في ابيدجان "بتسريع عملية استصلاح مليارات الهكتارات من الأراضي المتردية بحلول العام 2030" على ما جاء في الاعلان الختامي.

ويندرج هذا الالتزام ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذت خلال أعمال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الذي ضم نحو سبعة آلاف مشارك على مدى 11 يوما.

وإلى جانب الالتزام بشأن الأراضي المتردية، تعهد المؤتمر "تعزيز المقاومة إزاء الجفاف من خلال تحديد المناطق القاحلة التي تشهد توسعا" و"مكافحة العواصف الترابية والغبارية ومخاطر متعاظمة أخرى بحصول كوارث" و"معالجة الهجرات القسرية الناجمة عن التصحر وتردي الأراضي"، وفقا لـ"الفرنسية".

وشدد الأمين العام للاتفاقية إبراهيم ثياو على أهمية استصلاح الأراضي المتردية في إطار مكافحة الاضطرابات المناخية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي ختامي "عندما نستصلح الأراضي المتردية نخفض الانبعاثات (ثاني أكسيد الكربون) ونعيدها إلى الأرض".

وكان مؤتمر الأطراف الخامس عشر انطلق في أبيدجان في التاسع من مايو بحضور تسعة قادة دول إفريقية وشدد على التداعيات السلبية للجفاف والتصحر في هذه القارة والضرورة الملحة للتحرك لمواجهة هذه المخاطر.