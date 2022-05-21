شنغهاي تخرج من سبات كوفيد.. رفع القيود المفروضة منذ 50 يوما

مضت مدينة شنغهاي الصينية قدما بحذر اليوم السبت في خطط إعادة جزء من شبكة النقل الخاصة بالمركز المالي الصيني في خطوة ضخمة نحو الخروج من إغلاق استمر أسابيع لمكافحة كوفيد-19 في الوقت الذي واصلت فيه العاصمة بكين دفاعاتها في ظل تفش مستمر للمرض منذ شهر.

ووجه إغلاق شنغهاي منذ بداية أبريل ضربة اقتصادية ثقيلة لأكثر مدن الصين سكانا وأثار جدلا بشأن استمرار سياسة الصين بالقضاء تماما على فيروس كورونا ومخاوف من عمليات الإغلاق والاضطرابات التي قد تحدث مستقبلا.

وعلى عكس شنغهاي أحجمت بكين عن فرض إغلاق على مستوى المدينة نظرا لعدم تسجيلها سوى عشرات الإصابات الجديدة يوميا مقابل عشرات الآلاف في شنغهاي في ذروتها. ومع ذلك فإن القيود والاختبارات الجماعية المتواصلة المفروضة على العاصمة الصينية زعزعت استقرار اقتصادها وقلبت حياة سكانها رأسا على عقب.

وسجلت بكين 63 إصابة جديدة محلية بكوفيد-19 خلال 24 ساعة حتى الثالثة عصرا اليوم السبت بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وبينما استمر قلق بكين من فيروس كورونا، قام العمال في شنغهاي بتطهير محطات مترو الأنفاق والقطارات قبل إعادة تشغيل أربعة خطوط للمترو غدا الأحد.

وعلى الرغم من أن الخدمة ستكون لساعات محدودة إلا أنها ستسمح للسكان بالتنقل بين المناطق. كما سيتم إعادة تشغيل أكثر من 200 خط للحافلات.

وقالت السلطات الصحية في شنغهاي اليوم السبت إنه تم تسجيل 868 إصابة محلية جديدة يوم الجمعة مقابل 858 في اليوم السابق، في انخفاض كبير عن الذروة التي تم تسجيلها في عدد الإصابات اليومية الشهر الماضي.

وأضافت السلطات الصحية أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة خارج مناطق الحجر الصحي بانخفاض عن ثلاث حالات في اليوم السابق.

وأعادت شنغهاي التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة فتح مراكز التسوق والمتاجر وأسواق الجملة تدريجيا وسمحت لعدد أكبر من الناس بالخروج من منازلهم.

وقالت شركة طيران دلتا إيرلاينز أمس الجمعة إنها ستستأنف رحلة يومية واحدة من شنغهاي إلى ديترويت عبر سول يوم الأربعاء.