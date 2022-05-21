روسيا توقف إمدادات الغاز عن فنلندا

قالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة جازبروم الروسية أوقفت اليوم صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة. وقالت شركة جازجريد فينلاند في بيان "واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت."

كانت شركة جازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت يوم الجمعة إن جازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارا من الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم بحسب رويترز..

وتطالب شركة جازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا ، لكن فنلندا رفضت ذلك.