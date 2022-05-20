مجموعة الدول السبع تبحث مصادرة أرصدة روسيا لاستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بحثت إمكانية مصادرة أرصدة رسمية روسية للإسهام في إعادة بناء أوكرانيا التي دمرتها الحرب، لكنه أضاف أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال ليندنر في ختام اليوم الثاني من المحادثات: "تحدثنا عن استمرارية العقوبات فيما يتصل بأوكرانيا وناقشنا مسألة مصادرة الأرصدة الروسية".

وأضاف مشيرا إلى مصادرة أرصدة الدولة الروسية إنه اختيار ما زال في حاجة إلى مزيد من البحث.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند للصحفيين إن مجموعة السبع ناقشت بشكل مطول نوعا ما فكرة مصادرة الأرصدة الروسية واستخدامها في المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

وتتخذ كندا إجراءات لإصدار قانون يتيح مصادرة الأرصدة الروسية التي تحفظت عليها ونقل المال العائد من بيعها إلى أوكرانيا لاستخدامها في إعادة التعمير.

ووفقا لرويترز قالت الوزيرة الكندية في اتصال هاتفي مع الصحفيين الكنديين من ميونيخ: "هناك الكثير من الاهتمام من الشركاء الآخرين في مجموعة السبع بالتشريع الكندي، وهناك الكثير من الأسئلة المثارة حوله".